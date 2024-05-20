Камеры видеонаблюдения запечатлели наезд на ребенка на Рижском проспекте в Пскове

13:02, 20 мая 2024, ПАИ

Камеры видеонаблюдения запечатлели наезд на ребенка на Рижском проспекте в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на пересечении Рижского проспекта с улицей Рокоссовского. На регулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Mazda допустил наезд на восьмилетнего ребенка. Мальчика ехал на самокате через переход и не спешился, как того требуют правила.

Ребёнку оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.