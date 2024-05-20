Камеры видеонаблюдения запечатлели наезд на ребенка на Рижском проспекте в Пскове
Камеры видеонаблюдения запечатлели наезд на ребенка на Рижском проспекте в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло на пересечении Рижского проспекта с улицей Рокоссовского. На регулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Mazda допустил наезд на восьмилетнего ребенка. Мальчика ехал на самокате через переход и не спешился, как того требуют правила.
Ребёнку оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.
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