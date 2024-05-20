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Спорт

Великолучанки стали призёрами чемпионата СЗФО по баскетболу

Спортсменки великолукского клуба «Регион 60» стали бронзовыми призёрами чемпионата Северо-Западного федерального округа по баскетболу среди женских команд, который прошёл в Калининграде с 17 по 19 мая. Об этом сообщается в группе великолукского клуба в соцсети «ВКонтакте».

Великолучанки стали призёрами окружного чемпионата по баскетболу. Фото здесь и далее: группа великолукского клуба «Регион 60» в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях принимали участие четыре команды из Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

Отметим, что великолучанка Алёна Борысюк попала в символическую сборную турнира как лучший центровой.

Алёна Борысюк попала в символическую сборную чемпионата

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