Великолучанки стали призёрами чемпионата СЗФО по баскетболу

13:23, 20 мая 2024, ПАИ

Спортсменки великолукского клуба «Регион 60» стали бронзовыми призёрами чемпионата Северо-Западного федерального округа по баскетболу среди женских команд, который прошёл в Калининграде с 17 по 19 мая. Об этом сообщается в группе великолукского клуба в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях принимали участие четыре команды из Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

Отметим, что великолучанка Алёна Борысюк попала в символическую сборную турнира как лучший центровой.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».