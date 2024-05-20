В Пскове начался карточный ремонт дорог

13:15, 20 мая 2024, ПАИ

Дорожные рабочие приступили к карточному ремонту дорог на улицах Пскова, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Уже снят старый слой асфальта на участках улицы Льва Толстого, перекрёстках улиц Чудской и Алмазной, Шоссейной и Леона Поземского, на круге у «Акваполиса» и в Восточном проезде.

Сегодня в работе находятся улицы Байкова и Балтийская, после них в очереди улицы Звёздная, Белинского, Олега Кошевого, Вокзальная, Ипподромная, Конная, Калинина, Георгиевская.

«К концу недели начнётся укладка асфальта. В общей сложности слои износа заменят на площади более 25 тысяч квадратных метров», – рассказал Борис Елкин.

Отметим, что ремонт дорог карточным методом подразумевает под собой снятия старого асфальта и укладку нового на достаточно протяжённых участках дорог. Это позволяет удешевить ремонт за счёт частичного сохранения асфальта, при этом сделать дорожное полотно практически однородным.