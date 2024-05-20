Куда пойти работать псковской молодёжи, обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ

15:49, 20 мая 2024, ПАИ

Круглый стол «Возможности и тенденции молодёжного рынка труда Псковской области» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 20 мая.

Встреча проводится в рамках реализации проекта, поддержанного в рамках конкурса «Росмолодежь. Гранты» «В поисках себя – карьерный трек для студентов».

На встрече с представителями органов исполнительной власти, областного центра занятости населения и работодателей участники обсуждают вопросы наличия вакантных должностей, перспектив развития рынка труда в Псковской области, вопросы трудоустройства молодёжи. Также слово предоставят работодателям Пскова и области.