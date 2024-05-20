Открыт приём заявок от псковских работодателей на участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

13:27, 20 мая 2024, ПАИ

Открыт приём заявок от работодателей на участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который пройдёт 28 июня. Об этом ПАИ сообщили в комитете по труду и занятости Псковской области.

Чтобы стать участником, необходимо сделать несколько шагов:

- зарегистрировать свою организацию на портале «Работа России»;

- сообщить о намерении участвовать в ярмарке: для псковских работодателей на адрес почты vak_kvota@trud.pskov.ru, для великолукских – на почту vellukiczn@trud.pskov.ru;

- в ответ будет направлено приглашение, а также заявление для заполнения;

- заполненное заявление необходимо направить ответным письмом, после чего с работодателем свяжется сотрудник службы занятости;

- не ранее чем за 30 дней разместить вакансии на портале «Работа России», в поле «Дополнительная информация по адресу» указать дату, время и место проведения ярмарки трудоустройства.