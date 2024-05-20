Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Более 250 млн рублей прошлогоднего долга выплатили псковские предприниматели после проверок налоговой

Более 250 миллионов рублей долга за прошлый год выплатили псковские предприниматели после проверок налоговой, сообщил начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Псковской области Сергей Изергин в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Более 250 млн рублей прошлогоднего долга выплатили псковские предприниматели после проверки налоговой. На фотографии Сергей Изергин. Фото здесь и далее: ПАИ

«После контрольно-надзорных мероприятий за прошлый год предприниматели дополнительно сформировали чеки на сумму чуть более 250 миллионов рублей, которые они не указали изначально», – отметил гость радиоэфира.

В 2022 году эта сумма была на порядок меньше – порядка 80 миллионов рублей. «Мы копим опыт, нарабатываем практику, это позволяет нам более эффективно работать. Сейчас ещё проект «Рынки» стал требовать меньше внимания, поэтому мы переключились на поиск тех, кто скрывает выручку», – подчеркнул Сергей Изергин.

На фотографии Юлия Шкляр

С 2016 года налоговые органы могут в режиме реального времени осуществлять контроль за полнотой и своевременностью применения контрольно-кассовой техники. «Мы производим анализ фиксации выручки, анализируем полученные деньги по эквайрингу, выявляем нарушения», – добавила заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Шкляр.

Кроме того, у предприятий есть общий средний уровень наличных расчётов, поэтому налоговая сразу заметит возможность неприменения контрольно-кассовой техники. «Мы всегда видим, есть риск неприменения или его нет», – отметил Сергей Изергин.

Также с 2022 года существует выездное обследование без взаимодействия с налогоплательщиком. «Мы можем прийти и со стороны посмотреть, применяется ли контрольно-кассовая техника или нет. И если есть факт неприменения, мы проводим профилактические мероприятия, а если субъект не реагирует, то уже контрольно-надзорные», – заключил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 мая 2024

Эксперт: Количество проверок налоговой сократилось в Псковской области
20 мая 2024

Борис Елкин поблагодарил сенаторов за поддержку инициативы по модернизации крупнейшей котельной Пскова
20 мая 2024

Замминистра строительства РФ Алексей Ересько: Многие у Псковской области могут поучиться
20 мая 2024

Куда пойти работать псковской молодёжи, обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ
20 мая 2024

Всем выйти из сумрака: чек-лист налоговой службы для предпринимателей озвучат на «Серебряном дожде»
17 мая 2024

Фонд инвестиционного развития Псковской области и Ежегодное инвестиционное собрание AIM Congress подписали соглашение о партнёрстве
17 мая 2024

Фонд инвестиционного развития Псковской области подписал соглашение с инвестплатформой Ближнего Востока
16 мая 2024

Более чем на 50% увеличилось производство скота и птицы на убой в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...