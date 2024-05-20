Более 250 млн рублей прошлогоднего долга выплатили псковские предприниматели после проверок налоговой

17:25, 20 мая 2024, ПАИ

Более 250 миллионов рублей долга за прошлый год выплатили псковские предприниматели после проверок налоговой, сообщил начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Псковской области Сергей Изергин в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«После контрольно-надзорных мероприятий за прошлый год предприниматели дополнительно сформировали чеки на сумму чуть более 250 миллионов рублей, которые они не указали изначально», – отметил гость радиоэфира.

В 2022 году эта сумма была на порядок меньше – порядка 80 миллионов рублей. «Мы копим опыт, нарабатываем практику, это позволяет нам более эффективно работать. Сейчас ещё проект «Рынки» стал требовать меньше внимания, поэтому мы переключились на поиск тех, кто скрывает выручку», – подчеркнул Сергей Изергин.

С 2016 года налоговые органы могут в режиме реального времени осуществлять контроль за полнотой и своевременностью применения контрольно-кассовой техники. «Мы производим анализ фиксации выручки, анализируем полученные деньги по эквайрингу, выявляем нарушения», – добавила заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Шкляр.

Кроме того, у предприятий есть общий средний уровень наличных расчётов, поэтому налоговая сразу заметит возможность неприменения контрольно-кассовой техники. «Мы всегда видим, есть риск неприменения или его нет», – отметил Сергей Изергин.

Также с 2022 года существует выездное обследование без взаимодействия с налогоплательщиком. «Мы можем прийти и со стороны посмотреть, применяется ли контрольно-кассовая техника или нет. И если есть факт неприменения, мы проводим профилактические мероприятия, а если субъект не реагирует, то уже контрольно-надзорные», – заключил он.