750 млн рублей составила выручка организаций и предпринимателей Псковской области в первом квартале этого года

14:50, 20 мая 2024, ПАИ

750 миллионов рублей составила выручка псковских хозяйствующих субъектов (организаций и предпринимателей) за первый квартал этого года, сообщила заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Шкляр в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В 2021 году выручка была 347 миллионов рублей, а сейчас по итогам первого квартала этого года уже зафиксированная выручка составляет 750 миллионов рублей. Наши налогоплательщики осознали, что важно соблюдать законодательство по применению контрольно-кассовой техники. Для этого мы проделали большую работу, проводили инвентаризацию всех торговых мест на рынках и ярмарках, сами обходили все точки», – отметила гостья радиоэфира.

Всего в Псковской области порядка 870 хозяйствующих субъектов. «Все имеют зарегистрированную контрольно-кассовую технику», – подчеркнула Юлия Шкляр.