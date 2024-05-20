Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

750 млн рублей составила выручка организаций и предпринимателей Псковской области в первом квартале этого года

750 миллионов рублей составила выручка псковских хозяйствующих субъектов (организаций и предпринимателей) за первый квартал этого года, сообщила заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Шкляр в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Юлия Шкляр: «Наши налогоплательщики осознали, что важно соблюдать законодательство по применению контрольно-кассовой техники». Фото: ПАИ

«В 2021 году выручка была 347 миллионов рублей, а сейчас по итогам первого квартала этого года уже зафиксированная выручка составляет 750 миллионов рублей. Наши налогоплательщики осознали, что важно соблюдать законодательство по применению контрольно-кассовой техники. Для этого мы проделали большую работу, проводили инвентаризацию всех торговых мест на рынках и ярмарках, сами обходили все точки», – отметила гостья радиоэфира.

Всего в Псковской области порядка 870 хозяйствующих субъектов. «Все имеют зарегистрированную контрольно-кассовую технику», – подчеркнула Юлия Шкляр.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 мая 2024

Куда пойти работать псковской молодёжи, обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ
20 мая 2024

Всем выйти из сумрака: чек-лист налоговой службы для предпринимателей озвучат на «Серебряном дожде»
17 мая 2024

Фонд инвестиционного развития Псковской области и Ежегодное инвестиционное собрание AIM Congress подписали соглашение о партнёрстве
17 мая 2024

Фонд инвестиционного развития Псковской области подписал соглашение с инвестплатформой Ближнего Востока
16 мая 2024

Более чем на 50% увеличилось производство скота и птицы на убой в Псковской области
15 мая 2024

ПСБ первым в России запустил карту – электронное удостоверение «СВОи» для ветеранов боевых действий
15 мая 2024

Новая трёхзвёздочная гостиница появится в Пскове
15 мая 2024

Образовательная программа по генерации идей прошла в технопарке «Электрополис» в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...