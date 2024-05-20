В Дедовичах собираются благоустроить территорию гребной базы

15:24, 20 мая 2024, ПАИ

Энергетики Псковской ГРЭС активно включились в новый корпоративный проект ПАО «ОГК-2» – #впоТОКе. Это конкурс индивидуальных молодёжных кейсов, направленный на совершенствование политики устойчивого развития (ESG), в котором принимают участие работники до 35 лет из всех филиалов и исполнительного аппарата. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской ГРЭС.

Конкурсанты разделены на четыре группы, в каждой из которых выделены амбассадоры проекта. До конца года каждая из команд должна реализовать одну лучшую идею, которая по мнению самих участников принесёт максимальную пользу электростанции или региону присутствия. Псковская ГРЭС относится к группе «Запад» вместе с Череповецкой и Рязанской ГРЭС. Кураторами проекта стали инженер службы организации технических сервисов и председатель Совета молодёжи Павел Теричев и ведущий инженер цеха тепловой автоматики и измерений Георгий Крутиков.

Активисты Псковской ГРЭС продумали и разработали программы развития, которые окажутся актуальными как для сотрудников электростанции, так и для жителей Дедовичей. На рассмотрение амбассадоров были представлены пять работ: «Создание открытого кинотеатра на базе танцевальной площадки на берегу реки Шелонь», «Реконструкция спортивного зала посёлка Дедовичи», туристический поход «Тропами к родовому истоку дедовичского краеведа Николаева И. Н.», «Создание музея энергетики» и «Благоустройство территории гребной базы».

По итогам совещания молодые специалисты Псковской ГРЭС проголосовали в пользу последнего проекта. А Павел Теричев и Георгий Крутиков успешно презентовали свой кейс коллегам из группы «Запад», доказав, что это лучшее предложение среди трёх электростанций и именно оно должно быть реализовано в 2024 году.

«Гребная база основана более 20 лет назад и является визитной карточкой посёлка Дедовичи. Здесь тренируются не только местные ребята, но и юношеская сборная команда России по академической гребле. Это место действительно является центром спортивного притяжения молодёжи. Воспитанники секции имеют звания мастеров и кандидатов в мастера спорта, сдают на разряды и обладают серебряными и бронзовыми наградами федеральных первенств. Мы гордимся этим и хотим, чтобы секция продолжала своё развитие», – отметил Павел Теричев.

Молодые специалисты уже приступили к формированию дорожной карты программы преобразования гребной базы. Основными пунктами значатся замена изношенных понтонов, реконструкция спуска на территорию базы, подсыпка отмостки вокруг эллинга, обновление дренажной системы и проведение общего благоустройства прибрежной зоны.

«А ещё при выборе проекта мы ориентировались на актуальность модернизации набережной реки Шелони. В последнее время здесь активно идёт процесс благоустройства, поэтому обновлённый спортивный объект отлично впишется в эту концепцию», – добавил Георгий Крутиков.

«Участие молодых специалистов в подобном масштабном проекте – хорошая возможность заявить о себе, продемонстрировать креативность мышления, ораторские и организаторские способности. Но главное, что инициативы энергетиков развивают территории присутствия и приносят пользу обществу», – отметил заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.

Выбор лучшего реализованного проекта и награждение победителей пройдут в декабре 2024 года, накануне профессионального праздника – Дня энергетика.