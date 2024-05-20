Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Дедовичах собираются благоустроить территорию гребной базы

Энергетики Псковской ГРЭС активно включились в новый корпоративный проект ПАО «ОГК-2» – #впоТОКе. Это конкурс индивидуальных молодёжных кейсов, направленный на совершенствование политики устойчивого развития (ESG), в котором принимают участие работники до 35 лет из всех филиалов и исполнительного аппарата. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской ГРЭС.

В Дедовичах собираются благоустроить территорию гребной базы. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской ГРЭС

Конкурсанты разделены на четыре группы, в каждой из которых выделены амбассадоры проекта. До конца года каждая из команд должна реализовать одну лучшую идею, которая по мнению самих участников принесёт максимальную пользу электростанции или региону присутствия. Псковская ГРЭС относится к группе «Запад» вместе с Череповецкой и Рязанской ГРЭС. Кураторами проекта стали инженер службы организации технических сервисов и председатель Совета молодёжи Павел Теричев и ведущий инженер цеха тепловой автоматики и измерений Георгий Крутиков.

Активисты Псковской ГРЭС продумали и разработали программы развития, которые окажутся актуальными как для сотрудников электростанции, так и для жителей Дедовичей. На рассмотрение амбассадоров были представлены пять работ: «Создание открытого кинотеатра на базе танцевальной площадки на берегу реки Шелонь», «Реконструкция спортивного зала посёлка Дедовичи», туристический поход «Тропами к родовому истоку дедовичского краеведа Николаева И. Н.», «Создание музея энергетики» и «Благоустройство территории гребной базы».

По итогам совещания молодые специалисты Псковской ГРЭС проголосовали в пользу последнего проекта. А Павел Теричев и Георгий Крутиков успешно презентовали свой кейс коллегам из группы «Запад», доказав, что это лучшее предложение среди трёх электростанций и именно оно должно быть реализовано в 2024 году.

«Гребная база основана более 20 лет назад и является визитной карточкой посёлка Дедовичи. Здесь тренируются не только местные ребята, но и юношеская сборная команда России по академической гребле. Это место действительно является центром спортивного притяжения молодёжи. Воспитанники секции имеют звания мастеров и кандидатов в мастера спорта, сдают на разряды и обладают серебряными и бронзовыми наградами федеральных первенств. Мы гордимся этим и хотим, чтобы секция продолжала своё развитие», – отметил Павел Теричев.

Молодые специалисты уже приступили к формированию дорожной карты программы преобразования гребной базы. Основными пунктами значатся замена изношенных понтонов, реконструкция спуска на территорию базы, подсыпка отмостки вокруг эллинга, обновление дренажной системы и проведение общего благоустройства прибрежной зоны.

«А ещё при выборе проекта мы ориентировались на актуальность модернизации набережной реки Шелони. В последнее время здесь активно идёт процесс благоустройства, поэтому обновлённый спортивный объект отлично впишется в эту концепцию», – добавил Георгий Крутиков.

«Участие молодых специалистов в подобном масштабном проекте – хорошая возможность заявить о себе, продемонстрировать креативность мышления, ораторские и организаторские способности. Но главное, что инициативы энергетиков развивают территории присутствия и приносят пользу обществу», – отметил заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.

Выбор лучшего реализованного проекта и награждение победителей пройдут в декабре 2024 года, накануне профессионального праздника – Дня энергетика.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 мая 2024

Алексей Наумец: Я очень горд, что имел честь служить в 76-й дивизии
20 мая 2024

Псковская молодёжь приняла участие во всероссийском слёте добровольцев
20 мая 2024

95-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны из Себежского района
20 мая 2024

Куда пойти работать псковской молодёжи, обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ
20 мая 2024

Три флюорографа закупят для межрайонных больниц Псковской области
20 мая 2024

Алексей Наумец рассказал о программе переобучения псковских военнослужащих, вернувшихся с СВО
20 мая 2024

В Днях Псковской области в Совете Федерации участвуют руководители регионального парламента
20 мая 2024

Выставка петербургской художницы открылась в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...