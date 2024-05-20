Три флюорографа закупят для межрайонных больниц Псковской области

15:35, 20 мая 2024, ПАИ

Три аппарата для флюорографии закупят для межрайонных больниц Псковской области в 2025 году. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Новые аппараты для флюорографии до 31 марта 2025 года поступят в Новосокольническую, Бежаницкую и Порховскую межрайонные больницы.

Согласно контракту, подрядчику предстоит собрать и установить оборудование, а также провести инструктаж для сотрудников медицинских организаций по правилам эксплуатации оборудования, оформлению учетно-отчетной документации по его техническому обслуживанию и применению средств измерений, предусмотренных эксплуатационной документацией производителя.

Закупка осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» Государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения».