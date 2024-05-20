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Алексей Наумец: В филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области положительно решили 99% обращений

99 % обращений, которые поступили в филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области, по состоянию на 10 мая положительно решены, сообщил сенатор Алексей Наумец в интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе-РФ».

Алексей Наумец: «В филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области положительно решили 99 % обращений». Скриншот из эфира телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ»

По словам Алексея Наумца, в филиал фонда поступило порядка 8 900 обращений. «Из них свыше 99 % обращений положительно реализованы и только менее 1 % находится в работе в связи с необходимостью оформления документов и других мероприятий. Но всё в работе, всё под контролем», – сказал сенатор.

Он также подчеркнул, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично курирует работу филиала фонда. «Не реже одного раза в месяц собирается совещание, на котором обсуждают проблемные вопросы», – уточнил Алексей Наумец.

«Это очень серьёзная государственная поддержка, которая была реализована по идее нашего президента Владимира Путина. И я так понимаю, что подобным образом фонд работает и по всей стране», – сказал сенатор и выразил слова благодарности людям, которые трудятся в фонде «Защитники Отечества».

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Представители власти Псковской области озвучат сенаторам наиболее значимые для региона проекты.

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