Эксперт: Количество проверок налоговой сократилось в Псковской области

18:18, 20 мая 2024, ПАИ

Количество проверок хозяйствующих субъектов сократилось в Псковской области, сообщил начальник отдела оперативного контроля регионального УФНС России Сергей Изергин в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Проверки стали минимальными, мы крайне редко используем этот инструмент. В основном это предостережение, исправление ошибок, формирование чеков и дальнейшая добросовестная работа», – рассказал гость радиоэфира.

Сейчас налоговая работает над выявлением крупных нарушений. «Мы стараемся вывести из тени крупный бизнес, нежели проводим проверку маленьких предпринимателей, привлекая их к ответственности. Но работаем мы во всех направлениях», – подчеркнул Сергей Изергин.