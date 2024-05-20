Эксперт: Количество проверок налоговой сократилось в Псковской области
Количество проверок хозяйствующих субъектов сократилось в Псковской области, сообщил начальник отдела оперативного контроля регионального УФНС России Сергей Изергин в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Проверки стали минимальными, мы крайне редко используем этот инструмент. В основном это предостережение, исправление ошибок, формирование чеков и дальнейшая добросовестная работа», – рассказал гость радиоэфира.
Сейчас налоговая работает над выявлением крупных нарушений. «Мы стараемся вывести из тени крупный бизнес, нежели проводим проверку маленьких предпринимателей, привлекая их к ответственности. Но работаем мы во всех направлениях», – подчеркнул Сергей Изергин.
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