2,5 млн рублей сэкономили на поездках в автобусе псковичи с картами «Мир» в смартфоне

09:18, 21 мая 2024, ПАИ

Третий месяц каждая поездка в автобусах Псковской области для держателей карт «Мир», загруженной в телефон, стоит дешевле на 7 рублей. Предложение действует до 30 июня 2024 года.

Чтобы проехать, например, на городском автобусе в Пскове не за 36, а за 29 рублей, нужно оплатить проезд любой загруженной в смартфон банковской картой «Мир». Сделать это можно через мобильный платежный сервис Mir Pay. При этом телефон должен быть на базе Android и поддерживать функцию NFC. Для оплаты со скидкой его необходимо приложить к терминалу в транспорте на пару секунд.

«В Псковской области жители активно пользуются предложением со скидкой на проезд по карте «Мир», загруженной в смартфон. За последние два месяца они сэкономили на поездках порядка 2,5 миллиона рублей. Мы также видим, что платить в транспорте телефоном людям удобно – число таких операций увеличилось практически в 2 раза», - рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Убедиться в том, что скидка прошла, можно в приложении своего банка, в push- или смс-уведомлении от него.

В акции участвуют карты «Мир» любого банка, в том числе цифровые – выпущенные онлайн. Главное условие для проезда по сниженной стоимости – оплата телефоном, который, как правило, всегда под рукой. Пластиковые карты «Мир» в акции не участвуют.

Полные правила предоставления скидки на проезд и перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно узнать на сайте vamprivet.ru и в мобильном приложении «Привет!».

Реклама. АО «Национальная система платежных карт». ИНН 7706812159.

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