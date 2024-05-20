Тренировочные сборы по авторалли пройдут в шести районах Псковской области

16:37, 20 мая 2024, ПАИ

С 20 по 23 мая на территории Псковского, Дедовичского районов и Плюсского, Порховского, Красногородского и Опочецкого муниципальных округов пройдут тренировочные сборы по авторалли. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Псковского района.

Для обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное прекращение движения транспортных средств по некоторым участкам автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

В Псковском районе движение будет ограничено 21 мая с 10:00 до 18:00 на дороге Середка – Мельницы – Гридино от деревни Мельницы до деревни Гридино Псковского района.

А также 21 мая с 10:00 до 18:00 на дороге Малая Толбица – Гверздонь – Мельницы от деревни Вязки до деревни Смержаха Псковского района.

Обеспечивает временное прекращение движения Федерация автоспорта Псковской области.