Тренировочные сборы по авторалли пройдут в шести районах Псковской области
С 20 по 23 мая на территории Псковского, Дедовичского районов и Плюсского, Порховского, Красногородского и Опочецкого муниципальных округов пройдут тренировочные сборы по авторалли. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Псковского района.
Для обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное прекращение движения транспортных средств по некоторым участкам автомобильных дорог общего пользования регионального значения.
В Псковском районе движение будет ограничено 21 мая с 10:00 до 18:00 на дороге Середка – Мельницы – Гридино от деревни Мельницы до деревни Гридино Псковского района.
А также 21 мая с 10:00 до 18:00 на дороге Малая Толбица – Гверздонь – Мельницы от деревни Вязки до деревни Смержаха Псковского района.
Обеспечивает временное прекращение движения Федерация автоспорта Псковской области.