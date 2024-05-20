Герой СВО из Псковской области дал интервью на федеральном канале
Военнослужащий из Псковской области Камиль Ижболдин дал интервью на телеканале «Россия 1» на передаче «Наши». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
«Гвардии капитан Камиль Ижболдин за время службы дважды награждён орденом Мужества. Защищая Родину, он подорвался на вражеской мине», – написали в пресс-службе.
Офицер, несмотря на ранения, продолжил служить Отечеству в качестве заместителя председателя регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО.
Посмотреть интервью можно по ссылке.
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