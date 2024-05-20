Герой СВО из Псковской области дал интервью на федеральном канале

17:23, 20 мая 2024, ПАИ

Военнослужащий из Псковской области Камиль Ижболдин дал интервью на телеканале «Россия 1» на передаче «Наши». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

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«Гвардии капитан Камиль Ижболдин за время службы дважды награждён орденом Мужества. Защищая Родину, он подорвался на вражеской мине», – написали в пресс-службе.

Офицер, несмотря на ранения, продолжил служить Отечеству в качестве заместителя председателя регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Посмотреть интервью можно по ссылке.