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Общество

Герой СВО из Псковской области дал интервью на федеральном канале

Военнослужащий из Псковской области Камиль Ижболдин дал интервью на телеканале «Россия 1» на передаче «Наши». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: Скриншот программы

«Гвардии капитан Камиль Ижболдин за время службы дважды награждён орденом Мужества. Защищая Родину, он подорвался на вражеской мине», – написали в пресс-службе.

Офицер, несмотря на ранения, продолжил служить Отечеству в качестве заместителя председателя регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Посмотреть интервью можно по ссылке.

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