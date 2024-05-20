Как не совершить ошибки на старте бизнеса, рассказали псковичам
Как не совершить ошибок молодому предпринимателю на старте бизнеса, рассказал начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Псковской области Сергей Изергин в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Для тех, кто открывает бизнес с применением контрольно-кассовой техники, налоговая проводит профилактический визит, в ходе которого сотрудники рассказывают обо всех требованиях, а также вручают памятку.
«От этого профилактического визита не надо отказываться, тогда будет проще осуществлять деятельность, не делать ошибок. Предприниматель узнает всё, что ему нужно соблюдать, чтобы не было нарушений», – отметил гость радиоэфира.
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