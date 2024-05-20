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Экономика

Как не совершить ошибки на старте бизнеса, рассказали псковичам

Как не совершить ошибок молодому предпринимателю на старте бизнеса, рассказал начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Псковской области Сергей Изергин в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Как не совершить ошибки на старте бизнеса, рассказал Сергей Изергин. Фото: ПАИ

Для тех, кто открывает бизнес с применением контрольно-кассовой техники, налоговая проводит профилактический визит, в ходе которого сотрудники рассказывают обо всех требованиях, а также вручают памятку.

«От этого профилактического визита не надо отказываться, тогда будет проще осуществлять деятельность, не делать ошибок. Предприниматель узнает всё, что ему нужно соблюдать, чтобы не было нарушений», – отметил гость радиоэфира.

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