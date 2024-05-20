Как не совершить ошибки на старте бизнеса, рассказали псковичам

17:29, 20 мая 2024, ПАИ

Как не совершить ошибок молодому предпринимателю на старте бизнеса, рассказал начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Псковской области Сергей Изергин в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Для тех, кто открывает бизнес с применением контрольно-кассовой техники, налоговая проводит профилактический визит, в ходе которого сотрудники рассказывают обо всех требованиях, а также вручают памятку.

«От этого профилактического визита не надо отказываться, тогда будет проще осуществлять деятельность, не делать ошибок. Предприниматель узнает всё, что ему нужно соблюдать, чтобы не было нарушений», – отметил гость радиоэфира.