Больше тысячи произведений искусства представят на новой выставке Пушкинского заповедника

17:16, 20 мая 2024, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в обновлённой анфиладе выставочных залов первого этажа в Научно-культурном центре завершается работа над принципиально новым не только для музея, но и для региона выставочным проектом. Экспозиция называется «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В новую экспозицию так или иначе введены порядка тысячи произведений искусства из богатейших фондов музея-заповедника. Технически концепция новой экспозиции предполагает сочетание классического искусства и отдельных «академических» выставочных приёмов с самым активным использованием современных мультимедийных средств.

Рассказывая о природе псковских пушкинских мест, ставшей источником вдохновения как для самого Пушкина, так и для многочисленных творцов, следующих за ним, выставка призвана представить псковские пушкинские места как своего рода культурную Мекку для поэтов и прозаиков, художников, композиторов. При этом экспозиционеры не воспроизводят буквально и «серийно», во множестве, виды Пушкинского Заповедника, а решают более сложную задачу: вводят своего гостя «в пушкинский контекст», дают ему возможность самому прочувствовать эмоцию, побуждающую к творчеству.

Так, например, в зале «Один пейзаж — разное настроение». создаётся своего рода «лабиринт гиперссылок», система художественных «сверхсвязей», когда в один условный блок вводится всего несколько произведений изобразительного искусства (3—6 полотен, чуть более графических листов — в зависимости от их размера). Работы, запечатлевшие один и тот же вид, но разные по настроению, сюжету, цветовой гамме, технике, времени создания, авторской манере, проч., проч., «комментируются» несколькими цитатами из произведений Пушкина и экспонируются под классическую музыку. Очень важно, что эта часть выставки предполагает постоянное изменение и обновление изобразительного ряда, так что для гостя, через какое-то время посетившего «Эмоции природы…» во второй раз, экспозиция во многом окажется новой.

Предусмотрены на выставке и многочисленные «интерактивные механики», побуждающие к творчеству. Так, например, в заключительном, «творческом» зале выставочной анфилады есть витрина, где посетитель из различных красочных пятен сможет собрать палитру, отражающую его собственное впечатление от посещения той или иной усадьбы. После того, как все краски будут выбраны и одним кликом отправлены в «цифровой мозг», на витрине появится изображение полотна или графического листа, наиболее близкого по тону с настроением играющего. Это изображение будет выбрано из более чем шестисот репродукций фондовых произведений живописи и графики.

«Такое проектное решение, кроме прочего, может послужить великолепным учебным материалом для учащихся специализированных школ искусств, художественного творчества, музыки; оно станет замечательным подспорьем для учителей, обучающих детей и подростков литературе, мировой художественной культуре, etc. Не удивительно, поэтому, что выставку, когда она будет готова, мы планируем включить в программу «Пушкинская карта», — особо подчеркнули в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Уникальный проект был задуман и воплощён в жизнь сотрудниками «Михайловского» совместно со специалистами Бюро музейной сценографии «Метаформа». Работа над экспозицией, отметили в музее, идёт в полном соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 225-летии со дня рождения А.С. Пушкина» и планом проведения пушкинского юбилея, который был утверждён распоряжением Правительства РФ.

Планируется, что открытие выставки «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» состоится 1 июня в 15:00.