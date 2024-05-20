Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по карате

17:36, 20 мая 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники клуба «Будокан «АТЭМИ», стали призёрами всероссийских соревнований по карате WKF «Кубок Балтики», которые прошли в Калининграде 18 и 19 мая. Об этом ПАИ сообщил председатель Спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня







Всего в соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из 24 региона России. Награды разыгрывались в дисциплинах «Индивидуальное ката», «Ката группа», «Индивидуальное кумите» и «Командное кумите».

Дмитрий Курасов стал бронзовым призёром в индивидуальном ката среди спортсменов 12-13 лет. Также бронзы удостоился Алексей Буравлев в индивидуальном кумите.

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