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Спорт

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по карате

Псковичи, воспитанники клуба «Будокан «АТЭМИ», стали призёрами всероссийских соревнований по карате WKF «Кубок Балтики», которые прошли в Калининграде 18 и 19 мая. Об этом ПАИ сообщил председатель Спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

  • Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по карате
    Фото: Антон Потебня
  • Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по карате
    Фото: Антон Потебня
  • Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по карате
    Фото: Антон Потебня
  • Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по карате
    Фото: Антон Потебня

Всего в соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из 24 региона России. Награды разыгрывались в дисциплинах «Индивидуальное ката», «Ката группа», «Индивидуальное кумите» и «Командное кумите».

Дмитрий Курасов стал бронзовым призёром в индивидуальном ката среди спортсменов 12-13 лет. Также бронзы удостоился Алексей Буравлев в индивидуальном кумите.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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