Стало известно, каким будет маршрут Псковского велопарада 2 июня

18:32, 20 мая 2024, ПАИ

Псковский велопарад состоится в областном центре 2 июня. Организационный комитет мероприятия утвердил маршрут движения велоколонны. Об этом ПАИ сообщили в Псковском молодёжном городском центре.

Велосипедисты начнут свой путь по улице Гражданской, затем продолжат движение по улицам Яна Фабрициуса и Кузнецкой, включая мост 50-летия Октября. Далее маршрут пройдёт по Юбилейной улице и Рижскому проспекту до Ольгинского моста. Завершится путешествие на улице Советской и Октябрьском проспекте. Финишируют участники там, где и стартует велопарад (ул. Гражданская, стадион «Машиностроитель»).

Общая протяжённость маршрута составит порядка восьми километров. Важно отметить, что в день проведения мероприятия будет действовать временное ограничение движения для автомобилистов, чтобы обеспечить безопасность участников велопарада.

Напомним, Псковский велопарад состоится 2 июня. Предварительная регистрация уже открыта. Участниками могут стать лица старше 14 лет.

За актуальной информацией о мероприятии можно следить в сообществе Псковского велопарада или на странице Молодёжного центра Пскова.