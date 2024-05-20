Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стало известно, каким будет маршрут Псковского велопарада 2 июня

Псковский велопарад состоится в областном центре 2 июня. Организационный комитет мероприятия утвердил маршрут движения велоколонны. Об этом ПАИ сообщили в Псковском молодёжном городском центре.

Велосипедисты начнут свой путь по улице Гражданской, затем продолжат движение по улицам Яна Фабрициуса и Кузнецкой, включая мост 50-летия Октября. Далее маршрут пройдёт по Юбилейной улице и Рижскому проспекту до Ольгинского моста. Завершится путешествие на улице Советской и Октябрьском проспекте. Финишируют участники там, где и стартует велопарад (ул. Гражданская, стадион «Машиностроитель»).

Общая протяжённость маршрута составит порядка восьми километров. Важно отметить, что в день проведения мероприятия будет действовать временное ограничение движения для автомобилистов, чтобы обеспечить безопасность участников велопарада.

Напомним, Псковский велопарад состоится 2 июня. Предварительная регистрация уже открыта. Участниками могут стать лица старше 14 лет.

За актуальной информацией о мероприятии можно следить в сообществе Псковского велопарада или на странице Молодёжного центра Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 мая 2024

ПсковГУ приглашает желающих на бесплатную неделю повышения родительской компетентности
20 мая 2024

Алексей Наумец: В Псковской области к военнослужащим относятся по-особенному
20 мая 2024

Санитарные дни на некоторых объектах Псковского музея переносятся
20 мая 2024

Герой СВО из Псковской области дал интервью на федеральном канале
20 мая 2024

Алексей Наумец: Я очень горд, что имел честь служить в 76-й дивизии
20 мая 2024

Псковская молодёжь приняла участие во всероссийском слёте добровольцев
20 мая 2024

95-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны из Себежского района
20 мая 2024

Куда пойти работать псковской молодёжи, обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...