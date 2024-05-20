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Общество

В Псковской области стартовали областные соревнования «Школа безопасности»

Открытие ежегодных областных соревнований среди подрастающего поколения Псковской области в возрасте 13–16 лет «Школа безопасности» состоялось на территории Псковского агротехнического колледжа сегодня, 20 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В Псковской области стартовали областные соревнования «Школа безопасности». Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В течение трёх дней 17 команд юных спасателей со всей области поборются за звание лучших в спасательных дисциплинах. Сегодня участникам соревнований предстояло прохождение комбинированной пожарной полосы, туристической дистанции, проверка своих сил на прочность в комбинированном силовом упражнении, а также ориентирование.

Завтра юных спасателей будет ждать целая серия испытаний в рамках этапа «Поисково-спасательные работы в природной среде».

В соревнованиях принимают участие учащиеся образовательных организаций, кадетских классов и секций, а также другие учащиеся, имеющие опыт туристско-спортивной, краеведческой или военно-патриотической деятельности.

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