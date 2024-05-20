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Общество

Жителю Локнянского муниципального округа вынесен приговор за нанесение тяжкого вреда здоровью своему знакомому

В Локнянском муниципальном округе осуждён 34-летний местный житель за нанесение тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Приговором Бежаницкого районного суда (постоянное присутствие в Локне) он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Установлено, что в январе 2024 года подсудимый в пьяном состоянии пришёл в квартиру к потерпевшему и на почве личных неприязненных отношений нанёс ему один удар кулаком в область грудной клетки, после чего толкнул его и продолжил наносить удары ногами в область рёбер.

Потерпевшему причинены телесные повреждения в виде закрытых переломов рёбер с ушибом левого лёгкого, с закрытым левосторонним пневмогемотораксом, причинившие тяжкий вред здоровью.

С учётом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершённого преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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