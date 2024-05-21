Международный день чая отмечается 21 мая

07:00, 21 мая 2024, ПАИ

Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2019 года своей резолюцией провозгласила 21 мая Международным днём чая, сообщает calend.ru.

Чай — это напиток из растения Camellia sinesis. Помимо тонизирующего эффекта он обладает и рядом других полезных свойств, которые используются в традиционной медицине некоторых стран.

Считается, что родиной чая является северо-восток и юго-запад Китая и северные районы Мьянмы, а наиболее раннее упоминаемое время его употребления приходится на период 5000-летней давности.

Для стран Юго-Восточной Азии чай давно стал неотъемлемой частью культуры, где в каждой стране сформировались собственные традиции чаепития и приготовления этого волшебного напитка, разнообразие сортов которого связанно в том числе и с соблюдением разных способов окисления и ферментации.

Для многих государств чайная индустрия является важнейшей составляющей частью экономики, в которой задействовано значительное количество граждан. Сбор чая для этих людей является основным средством заработка, а для государств – частью доходной статьи от экспорта.

Учитывая популярность напитка, его роль в традиционной культуре многих народов мира, а также тот факт, что производство чая позволяет поддерживать экономическое благополучие в ряде регионов мира и является основным источником дохода для миллионов людей, многие международные организации предложили ещё в конце 1990-х годов учредить Международный день чая. После состоявшихся Всемирных Общественных форумов, проходивших в Мумбае в 2004 году и Порту-Алегри в 2005-м, начали отмечать День чая, выбрав в качестве даты празднования 15 декабря, напоминая о том, что в чайной индустрии ещё достаточно проблем, требующих внимания и решения. Эту дату связывали и с кануном событий 16 декабря 1773 года, вошедших в историю под названием «Бостонское чаепитие».

Первоначальная дата отмечалась наиболее широко в Индии и Шри-Ланке, а также странах, где производство чая является важной составляющей экономики: в Бирме, Китае, Танзании, Кении и ряде других государств.

Учитывая все вышеизложенные факты, а также принимая во внимание доклады ФАО, Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря 2019 года провозгласила день 21 мая Международным днём чая, призвав ФАО встать во главе мероприятий по его ежегодному проведению. С 2020 года этот праздник проводится ежегодно на официальном уровне.