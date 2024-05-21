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Сегодня совершается память Иоанна Богослова

21 мая совершается память Иоанна Богослова — одного из двенадцати апостолов, сообщает calend.ru. Иоанн был младшим братом апостола Иакова; их обоих Иисус Христос призвал в число своих учеников на Генисаретском озере, где братья ловили рыбу. Богослов считается автором пяти книг Нового Завета: Евангелия от Иоанна, трех посланий и одного откровения.

На Руси в этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. С тех пор осталось несколько пословиц и поговорок, например, такая: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу». Обращали внимание и на приметы, связанные с посевом: «Пшеницу сей, когда черемуха зацветет»; «Не сей пшеницу раньше дубового листа».

Зажиточные хозяева в этот день пекли так называемые обетные пироги и угощали ими бедных соседей, а также путников и нищих. Старики специально для этого выходили на дорогу и молились Богу, чтобы он послал им доброго человека, с которым можно разделить кусок хлеба. Если по дороге в это время проходил какой-нибудь бедняк или иной странник, это считалось хорошим знаком и предвещало богатый урожай в будущем. В противном же случае, если разделить обетный пирог ни с кем не удавалось, его нужно было скормить птицам. Самому есть такую выпечку было нельзя.

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