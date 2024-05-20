В Новоржевском муниципальном округе продолжается обновление материально-технической базы учебных заведений по нацпроекту

23:16, 20 мая 2024, ПАИ

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в Новоржевском муниципальном округе продолжаются мероприятия по обновлению материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях. Так, в рамках проекта произведена замена окон и противопожарной двери в спортзале в Новоржевской средней школе. Об этом ПАИ сообщили в местной администрации.

В Вехнянской начальной общеобразовательной школе – филиале МОУ «Новоржевская средняя школа» также произведена замена окна в инвентарной. Экономия, высвободившаяся в ходе конкурсных процедур, направлена на замену освещения в спортивном зале. Подрядчик уже выполнил работы по установке новых светильников.

Напомним, ранее благодаря данному проекту в здании была произведена замена кровли спортивного зала.