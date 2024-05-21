Капремонт моста через реку Лазавицу начался в Великих Луках

09:55, 21 мая 2024, ПАИ

Капитальный ремонт моста через реку Лазавицу начался в Великих Луках, пишут Luki-News.

После ремонта дорога на участке проспекта Гагарина преобразится – появятся тротуары и две полосы безопасности.

Кроме того, мост расширят до четырёх полос движения транспорта, а тротуары – до 2,5 метра. Также планируют берегоукрепление реки, согласно полосе отвода под строительство, пояснил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев.

А с мая по сентябрь этого года движение на участке автомобильной дороги по проспекту Гагарина прекратится. Совершить объезд можно по улице Новоселенинской, проспекту Ленина и улице Дьяконова, а для пешеходов через реку Лазавицу установят временный деревянный мост. Городские автобусы будут ездить по обновлённому графику.