Почти 2,5 км газовых сетей построили в Пскове в апреле

09:48, 21 мая 2024, ПАИ

В апреле специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили более 2,3 км сетей газоснабжения по улицам Яна Райниса, Сосновой, Малолопатинской, Муйжеля, Пионерской, Шоссейной, Богдановича, Павшино, Орлецкой набережной, Гремячему, Инкубаторному, Летнему переулкам. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Выполнено 57 пусков газа, построено 8 газопроводов-вводов.

В Псковской области льготные категории граждан могут получить субсидию на догазификацию. С подробностями можно ознакомиться по ссылке или в региональном комитете по социальной защите, телефон 8 (8112) 29-99-98.