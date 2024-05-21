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Общество

На органный концерт «Голоса весны» приглашают псковичей

Концерт органной музыки «Голоса весны» пройдёт 25 мая в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили ПАИ организаторы.

На органный концерт «Голоса весны» приглашают псковичей. Фото: организаторы

На концерте выступит органистка из Москвы, дипломант и лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Наталья Ужви.

Гости мероприятия смогут услышать музыкальные произведения XVIII–XX веков германских композиторов и органистов эпохи барокко: Иоганна Пахельбеля и Иоганна Себастьяна Баха, итальянского композитора и скрипача-виртуоза эпохи барокко Антонио Лучо Вивальди, итальянского композитора и органиста-виртуоза, творившего на стыке барокко и романтизма, Винченцо Антонио Петрали, австрийского композитора XIX века и скрипача Иоганна Баттиста Штрауса II и других.

Пригласительные на концерт можно приобрести, сделав пожертвование в храме непосредственно перед началом.

Продолжительность: 65 минут без антракта.

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