На органный концерт «Голоса весны» приглашают псковичей

10:20, 21 мая 2024, ПАИ

Концерт органной музыки «Голоса весны» пройдёт 25 мая в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили ПАИ организаторы.

На концерте выступит органистка из Москвы, дипломант и лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Наталья Ужви.

Гости мероприятия смогут услышать музыкальные произведения XVIII–XX веков германских композиторов и органистов эпохи барокко: Иоганна Пахельбеля и Иоганна Себастьяна Баха, итальянского композитора и скрипача-виртуоза эпохи барокко Антонио Лучо Вивальди, итальянского композитора и органиста-виртуоза, творившего на стыке барокко и романтизма, Винченцо Антонио Петрали, австрийского композитора XIX века и скрипача Иоганна Баттиста Штрауса II и других.

Пригласительные на концерт можно приобрести, сделав пожертвование в храме непосредственно перед началом.

Продолжительность: 65 минут без антракта.