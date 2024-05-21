На органный концерт «Голоса весны» приглашают псковичей
Концерт органной музыки «Голоса весны» пройдёт 25 мая в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили ПАИ организаторы.
На концерте выступит органистка из Москвы, дипломант и лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Наталья Ужви.
Гости мероприятия смогут услышать музыкальные произведения XVIII–XX веков германских композиторов и органистов эпохи барокко: Иоганна Пахельбеля и Иоганна Себастьяна Баха, итальянского композитора и скрипача-виртуоза эпохи барокко Антонио Лучо Вивальди, итальянского композитора и органиста-виртуоза, творившего на стыке барокко и романтизма, Винченцо Антонио Петрали, австрийского композитора XIX века и скрипача Иоганна Баттиста Штрауса II и других.
Пригласительные на концерт можно приобрести, сделав пожертвование в храме непосредственно перед началом.
Продолжительность: 65 минут без антракта.