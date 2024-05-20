Почти 8 млн рублей отдали псковичи мошенникам на минувшей неделе

10:45, 21 мая 2024, ПАИ

На прошлой неделе, с 13 по 19 мая, 12 жителей Пскова стали жертвами телефонных мошенников. Горожане отдали злоумышленникам 7 млн 790 тысяч рублей, в том числе в одном случае злоумышленники похитили сразу 3 млн 150 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

В 11 случаях злоумышленники получили доступ к персональным данным жителей города через портал государственных услуг. Большинство случаев телефонных мошенничеств – это звонки якобы из служб безопасности банков или от имени сотрудников правоохранительных органов. Потерпевшим сообщали информацию о попытках списать деньги со счетов или оформить кредиты от их имени. Для предотвращения этого граждане переводили свои средства на «безопасные» счета, указанные преступниками. Также имели место факты обмана от имени работников банков под предлогом замены счета, ложной сверки персональных данных.

Кроме того, преступниками использовались для обмана такие предлоги, как оформление кредитов, продажа различных товаров в сети, предоставление возможности дистанционного заработка, в том числе на инвестициях, трудоустройство через интернет-сайты.

При этом потерпевшие по просьбе злоумышленников сообщали им сведения своих банковских карт для перевода на них денег в качестве оплаты за товары или перечисления зарплаты. В ряде случаев мошенники обращались с просьбами о помощи со взломанных страниц в социальных сетях.

По каждому такому факту правоохранительными органами города возбуждены и расследуются уголовные дела.