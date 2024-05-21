Выставка семейных реликвий открылась в Поганкиных палатах

10:55, 21 мая 2024, ПАИ

В Поганкиных палатах Пскова открылась выставка семейных реликвий «По волнам нашей памяти», сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике. Сразу в нескольких залах представлены экспонаты, которые помогают проследить преемственность поколений с древности до конца XX века.

Многие предметы демонстрируются вниманию публики впервые. Часть относится к редко экспонируемым и показывалась посетителям не одно десятилетие назад. Изюминкой выставки являются вещи, которые псковичи передали в дар музею или предоставили специально для этой выставки из своих личных семейных коллекций.

Разделы выставки посвящены основным вехам семейной жизни: заключению брака, младенчеству, детству и семейному быту в целом. Гости увидят помолвочные и обручальные кольца, брачные венцы, материнские награды, кроватку, люльку, игрушки X–XX веков, фарфоровую посуду, самовары, патефон, диапроектор.

Выставка работает до 12 июня на цокольном этаже Поганкиных палат по адресу ул. Некрасова, 5.