Детский хоровой праздник пройдёт в Пскове 24 мая
24 мая, в День славянской письменности и культуры, в Пскове пройдет Детский хоровой праздник, сообщили ПАИ в администрации города.
В БКЗ филармонии выступят более 450 хористов детских коллективов из Пскова, Великих Лук, Невельского, Новоржевского, Опочецкого муниципальных округов, Бежаницкого, Дедовичского, Островского, Порховского, Пустошкинского районов.
Голоса вокалистов сольются в большом сводном хоре. Дети исполнят гимн региона, композицию «Пусть всегда будет солнце», детские песни современных авторов и псковских композиторов.
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