Детский хоровой праздник пройдёт в Пскове 24 мая

11:38, 21 мая 2024, ПАИ

24 мая, в День славянской письменности и культуры, в Пскове пройдет Детский хоровой праздник, сообщили ПАИ в администрации города.

В БКЗ филармонии выступят более 450 хористов детских коллективов из Пскова, Великих Лук, Невельского, Новоржевского, Опочецкого муниципальных округов, Бежаницкого, Дедовичского, Островского, Порховского, Пустошкинского районов.

Голоса вокалистов сольются в большом сводном хоре. Дети исполнят гимн региона, композицию «Пусть всегда будет солнце», детские песни современных авторов и псковских композиторов.