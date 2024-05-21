Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Комитет Совфеда по экономическому развитию поддержал предложения по развитию транспортной инфраструктуры Псковской области

Комитет Совета Федерации по экономическому развитию поддержал предложения по развитию транспортной инфраструктуры Псковской области. Их на заседании комитета сегодня, 21 мая, озвучил губернатор Михаил Ведерников.

Предложения губернатора Псковской области нашли положительный отклик в комитете СФ по экономическому развитию. Фото: канал Вместе-РФ

Глава региона рассказал об особенностях региона: разветвленной сети дорог и уникально большом количестве населенных пунктов. Он напомнил, что дорожный фонд региона составляет порядка 13 млрд рублей, а в нормативное состояние приведено более 42% региональных дорог.

Михаил Ведерников сообщил о тех проектах, где требуется поддержка Совета Федерации по финансированию или ускорению финансирования, назвав пять ключевых из них.

Речь идет о реконструкции ул. Западной и строительстве ул. Кузбасской Дивизии (продолжение улицы) в Пскове, строительстве путепровода и ремонте проспекта Ленина в Великих Луках, а также о капремонте моста в центре Невеля.

Минтранс России инициативы Михаила Ведерникова поддерживает. Отдельно о поддержке инициатив попросил коллег первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак.

Члены сенатского комитета также единогласно поддержали предложения Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 мая 2024

Комитет Совфеда по экономическому развитию поддержал предложения по развитию транспортной инфраструктуры Псковской области
21 мая 2024

Главную проблему трудоустройства молодёжи в Псковской области назвал эксперт
21 мая 2024

Проблемы сбалансированности бюджетов на примере Псковской области рассмотрел профильный комитет Совфеда
20 мая 2024

Эксперт: Количество проверок налоговой сократилось в Псковской области
20 мая 2024

Борис Елкин поблагодарил сенаторов за поддержку инициативы по модернизации крупнейшей котельной Пскова
20 мая 2024

Замминистра строительства РФ Алексей Ересько: Многие у Псковской области могут поучиться
20 мая 2024

Куда пойти работать псковской молодёжи, обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ
20 мая 2024

Всем выйти из сумрака: чек-лист налоговой службы для предпринимателей озвучат на «Серебряном дожде»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...