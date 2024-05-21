Комитет Совфеда по экономическому развитию поддержал предложения по развитию транспортной инфраструктуры Псковской области

12:35, 21 мая 2024, ПАИ

Комитет Совета Федерации по экономическому развитию поддержал предложения по развитию транспортной инфраструктуры Псковской области. Их на заседании комитета сегодня, 21 мая, озвучил губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона рассказал об особенностях региона: разветвленной сети дорог и уникально большом количестве населенных пунктов. Он напомнил, что дорожный фонд региона составляет порядка 13 млрд рублей, а в нормативное состояние приведено более 42% региональных дорог.

Михаил Ведерников сообщил о тех проектах, где требуется поддержка Совета Федерации по финансированию или ускорению финансирования, назвав пять ключевых из них.

Речь идет о реконструкции ул. Западной и строительстве ул. Кузбасской Дивизии (продолжение улицы) в Пскове, строительстве путепровода и ремонте проспекта Ленина в Великих Луках, а также о капремонте моста в центре Невеля.

Минтранс России инициативы Михаила Ведерникова поддерживает. Отдельно о поддержке инициатив попросил коллег первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак.

Члены сенатского комитета также единогласно поддержали предложения Псковской области.