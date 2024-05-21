ФК «Луки-Энергия» потерпел пятое поражение в текущем сезоне

12:59, 21 мая 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» потерпел домашнее поражение от команды «Тверь» со счётом 0:1 в матче седьмого тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукской команды.

Единственный мяч в ворота хозяев забил Никита Чугунов на 79-й минуте встречи.

Теперь великолукские футболисты располагаются на 14-м месте в таблице, имея в активе одну победу, одну ничью и пять поражений.

Следующий матч состоится 26 мая в 16:00 в Великих Луках против молодёжного состава московской «Родины», которая идёт на четвёртом месте первенства России.

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