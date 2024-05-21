Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

ФК «Луки-Энергия» потерпел пятое поражение в текущем сезоне

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» потерпел домашнее поражение от команды «Тверь» со счётом 0:1 в матче седьмого тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукской команды.

ФК «Луки-Энергия» потерпел пятое поражение в текущем сезоне. Фото: Елена Костюкович

Единственный мяч в ворота хозяев забил Никита Чугунов на 79-й минуте встречи.

Теперь великолукские футболисты располагаются на 14-м месте в таблице, имея в активе одну победу, одну ничью и пять поражений.

Следующий матч состоится 26 мая в 16:00 в Великих Луках против молодёжного состава московской «Родины», которая идёт на четвёртом месте первенства России.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 мая 2024

ФК «Луки-Энергия» потерпел пятое поражение в текущем сезоне
20 мая 2024

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по карате
20 мая 2024

Великолучанки стали призёрами чемпионата СЗФО по баскетболу
20 мая 2024

Сборная Псковской области стала призёром всероссийского турнира по тхэквондо
20 мая 2024

Псковичка стала победителем Ночной хоккейной лиги
20 мая 2024

Новый рекорд установили псковичи на всероссийском полумарафоне «Забег.РФ»
20 мая 2024

Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по гребле
20 мая 2024

Великолучанка стала бронзовым призёром Кубка Белоруссии по стрельбе из лука

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...