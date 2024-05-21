Боксёры Псковской области принимают участие во всероссийских соревнованиях

14:10, 21 мая 2024, ПАИ

Боксёры Псковской области принимают участие во всероссийских соревнованиях на призы заслуженного мастера спорта СССР Юрия Арбачакова среди мужчин. Состязания пройдут в Кемерово с 21 по 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Всего в соревнованиях принимают участие 85 спортсменов, среди которых два воспитанника псковской спортшколы «Олимп» Дмитрий Попов и Алексей Белавин.

Сопровождает бойцов Александр Воробьёв.

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