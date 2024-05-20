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Происшествия

Великолучанин съехал на электровелосипеде в канаву и погиб

Мужчина погиб в результате ДТП на улице Мелиораторов в Великих Луках 19 мая. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

64-летний житель Великолукского района ехал на электровелосипеде и съехал с дороги в водоотводную канаву. В результате ДТП мужчина погиб.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что с 13 по 19 мая в Псковской области произошло 22 ДТП, в результате которых один человек погиб, а 25 получили травмы различной степени тяжести.

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