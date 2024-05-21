Псковички выиграли Кубок Новгородской области по волейболу

14:36, 21 мая 2024, ПАИ

Псковички стали победителями Кубка Новгородской области по волейболу среди женских команд памяти Анатолия Лексикова. Соревнования прошли в Старой Руссе 18 и 19 мая, сообщили ПАИ в спортшколе «Бригантина».

В соревнованиях приняли участие девять команд. Псковский состав занял первое место, на втором расположились волейболистки команды «Поддорье», а замкнули тройку лидеров спортсменки новгородского клуба «София». Лучшим игроком среди псковичек признали Елизавету Арсентьеву.

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