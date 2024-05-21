Внедорожник протаранил ограждение пешеходной зоны в Пустошке
76-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением, в результате машина протаранила ограждение пешеходной зоны. ДТП произошло около магазина «Хороший» на улице Октябрьской в Пустошке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель госпитализирован в медучреждение.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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