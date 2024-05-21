«Ролан Гаррос» пройдёт в Пскове

15:13, 21 мая 2024, ПАИ

Теннисный турнир «Псковский Ролан Гаррос» пройдёт в Пскове с 24 по 26 мая, сообщается в группе «Теннисный клуб «Гранд» в соцсети «ВКонтакте».

24 мая состоятся соревнования среди детей в возрастных группах 8–9, 10 и 11–14 лет. 25 мая стартуют взрослые турниры среди мужчин в категориях «основа» и «любители» и женщин в категории «любители». 26 мая пройдёт парный турнир во взрослом разряде в категориях «основа» и «любители».

Соревнования пройдут в рамках теннисной лиги «Нон-стоп».

Отметим, что турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» пройдёт в Париже с 26 мая по 9 июня.

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