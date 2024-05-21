Автомобиль сбил ребёнка-велосипедиста в Печорском районе

16:25, 21 мая 2024, ПАИ

Автомобиль Chevrolet Lacetti под управлением 71-летнего мужчины сбил десятилетнего велосипедиста. ДТП произошло на улице Изборской в деревне Новый Изборск Печорского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Велосипедист не пострадал.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.