Автомобиль сбил ребёнка-велосипедиста в Печорском районе
Автомобиль Chevrolet Lacetti под управлением 71-летнего мужчины сбил десятилетнего велосипедиста. ДТП произошло на улице Изборской в деревне Новый Изборск Печорского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Велосипедист не пострадал.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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