Детская комната открылась в приёмном отделении Псковской детской областной больницы

17:46, 21 мая 2024, ПАИ

Детскую комнату открыли в плановом приёмном отделении Детской областной клинической больницы. Об этом рассказал исполняющий обязанности главного врача медучреждения Евгений Васильев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 21 мая.

«Мы сегодня открыли детскую комнату в плановом приемном отделении. Пока там одно отделение для младшей возрастной группы, где они могут играть, рисовать, смотреть мультфильмы, пока родители занимаются оформлением документов. Оформление занимает очень много времени, а родителям нужно внимательно всё прочитать и заполнить. Наша задача, в свою очередь, снизить социальную напряженность», – отметил Евгений Васильев.

Теперь родители смогут оставлять детей в комнате под присмотром либо волонтёров-медиков, либо студентов-медиков, которые учатся общению с детьми, рассказал гость студии. «Мы это всё согласовали с Псковским медицинским колледжем, чтобы будущие медсестры понимали, как себя вести с детьми, и осознавали, что ребёнок – это не уменьшенный взрослый, а отдельная личность», – поделился Евгений Васильев.

По его словам, развлечение в комнате появится скоро и для старших детей. Планируется, что там появятся и игровые приставки.

«Сейчас будут формироваться для детей детские комнаты в каждом отделении, в том числе с интерактивными сетями. Мы сможем обеспечить видеосвязь для детей, у которых села батарейка на телефоне или нет его просто. <…> Очень часто бывает так, что родитель не может дозвониться до доктора. Доктор один, он фактически не сидит в кабинете, тем не менее мы хотим максимально обеспечить коммуникабельность между детьми и персоналом, чтобы снизить риски», – заключил и. о. главного врача.