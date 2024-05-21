Особая энергетика и валуны: участник «Битвы экстрасенсов» рассказал, почему остался жить в Псковской области

17:12, 21 мая 2024, ПАИ

Участник нового сезона «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Виталий Рожков рассказал в интервью «АиФ-Псков» о том, почему решил переехать в Псковскую область.

Раньше колдун Виталий Рожков жил в Москве, но позже принял решение переехать из мегаполиса и оказался в псковской деревне. Он отметил, что в области много удивительных мест. Например, «огромные валуны, на которых очень хорошо люди исцеляются» и особая энергетика.

«Мне очень понравилось это место, понравилась энергетика. И самое главное, что здесь настоящий деревенский дом с русской печкой и банька по-чёрному. Это тоже то, что я хотел и искал. Поэтому я здесь остался жить», – подчеркнул он.

Виталий Рожков также рассказал, что местные обращаются к нему с различными просьбами, а главная особенность псковичей – открытость. «Тут все на переднем плане, и это счастье, потому что я не люблю людей, у которых камень за пазухой», – отметил он.

Подробнее о том, как Виталию Рожкову удалось обнаружить экстрасенсорные способности и как проходят съёмки «Битвы экстрасенсов», читайте в интервью «АиФ-Псков».