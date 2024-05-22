Гости медиацентра ПАИ поделились воспоминаниями о своих последних звонках и школьных выпускных

10:10, 22 мая 2024, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации поделились своими воспоминаниями о последних звонках и школьных выпускных, рассказали о прогулках до утра, чересчур больших праздничных костюмах, посиделках у костра, старых фотографиях и пожеланиях одноклассников.

Арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин:

– Я выпускался в начале 1990-х, и тогда активно практиковались новые подходы к образованию. У нас в школе звонков вообще не было, поэтому о таком мероприятии, как последний звонок, наше руководство не позаботилось. Выпускной вечер был, а последнего звонка не было. Но я не жалею – не было и ладно.

Художник спектакля «Амфитрион», главный художник Рязанского театра драмы Геннадий Скоморохов:

– Последний звонок для меня ассоциируется с фотоальбомом. Пусть они и постановочные, но мы ещё написали друг другу что-то. Я не помню что именно, я это не перечитываю, потому что хочу оттянуть этот момент и перечитать уже в старости. Но у меня визуальная память, я помню почерк своих одноклассников, помню, кто и где писал, как расположена надпись, как всё это выглядело. От этого тепло. Это как видеть красивую конфету и знать, что она вкусная, но я пока наслаждаюсь этим ощущением, потому что знаю, что, когда прочитаю, меня это тронет.

Режиссёр спектакля «Амфитрион», заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, художественный руководитель Татарского театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев:

– Я оканчивал деревенскую школу, нас было всего семь человек в классе. Я окончил её с серебряной медалью, у меня была одна четвёрка по физике. Я удостоился чести последним поднимать первоклашку и ходить со звонком. Потом мы с одноклассниками давали концерт для родителей и всей школы. После последнего звонка мы пошли встречать рассвет, сидели на лесопосадке, разожгли костёр, было тихо и спокойно. Я помню, как мы прислонялись к деревьям, кто-то заснул. Сидели рядом люди, которые 11 лет не переваривали друг друга, но в тот день всё забылось, мы объединились, чувствовалось, что расстаёмся. Казалось, что мы никогда друг друга не бросим и всегда будем вместе, но жизнь развела нас по разным сторонам, мы редко встречаемся и общаемся. Но ощущение от того костра осталось.

Врач по вакцинопрофилактике Псковской городской детской поликлиники Елена Перова:

– Я до сих пор храню фотографию нашего последнего звонка: весь наш класс 10 «Б», все красивые, нарядные на фоне цветущего яблоневого сада. Каждого могу назвать по имени и фамилии, мы до сих пор встречаемся, поддерживаем связь. После последнего звонка мы никуда не ходили, а на выпускной у нас были «Алые паруса». Я хорошо запомнила, как мы шли от 18-й школы через летний сад в Зелёный театр, там был концерт, а потом мы пошли на речку смотреть на «Алые паруса». В тот день мы гуляли допоздна, нас уже осталось несколько человек. Я жила на Октябрьском проспекте, и одноклассники довели меня до дома, позвонили в дверь и сказали моей маме: «Вот, привели». Это я очень хорошо запомнила. А на следующий день мы с моей подругой из другой школы, с которой занимались туризмом и спортивным ориентированием, поехали в лагерь в Печорском районе.

Режиссёр спектакля «Сказки на плотах» в псковском дендропарке Юрий Квятковский:

– Нас было четыре друга, и мы решили купить четыре одинаковых белых костюма. Пошли в комиссионку и начали примерять, я был последним. Мои друзья купили три костюма, а четвёртый был на три размера больше моего. У меня возникла безвыходная ситуация, потому что концепция была такая, что четыре мушкетёра одинаковые приходят. В итоге трое были одеты с иголочки, а я был как Филипок, потому что у меня были штаны шаровары, пиджак на несколько размеров больше, выглядело нелепо. Это главное воспоминание, что ради дружбы можно пожертвовать своим видом. Естественно, когда мы появились, были восторги и крики, а потом нас начали разглядывать: штаны волочатся, руки в рукавах тонут. Это было комично и обаятельно.

Художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников:

– У нас всё прошло грустно. Мы получили свои дипломы, пошли в кафе посидеть, даже не всем классом. Просто поздравились и разбежались. Я учился в специальной школе, мы тогда все готовились к поступлению в консерваторию, все были замученные.