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Экономика

Великолукский завод «М-Конструктор» реализует экспортный потенциал

Завод «М-Конструктор» в Великих Луках, несмотря на свою молодость, известен на всей территории России и в 18 странах мира. Сфера деятельности – производство металлоформ и оборудования для предприятий, выпускающих железобетонные изделия. Познакомиться с технологическими цепочками и узнать, как металл превращается в продукцию, поможет коммерческий директор компании Артём Багнюк в новом видео проекта «Все на завод!».

Решения с логотипом «М-Конструктор» применяются в разных отраслях народного хозяйства и используются практически повсеместно: в домостроении, при создании городской инфраструктуры и прокладке инженерных коммуникаций, в дорожном строительстве, организации берегозащиты и так далее.

Цехи оснащены современным оборудованием, чтобы там, где это возможно, свести к минимуму участие человека в обработке металла. Именно по такому принципу строится философия компании, в основе которой нацеленность на автоматизацию производства. Например, недавно запущены в эксплуатацию сварочные роботизированные комплексы.

Увидеть другие станки и оборудование, а также над чем сейчас работают великолукские машиностроители можно в новом ролике проекта «Все на завод!».

Благодаря сотрудничеству с Центром поддержки экспорта Псковской области (Центр «Мой бизнес») «М-Конструктор» постоянно расширяет географию продаж и выходит на новые зарубежные рынки, на деле доказывая, что Россия – это не только нефть и газ, но и качественные металлоформы.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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