Главный тренер ФК «Луки-Энергия» обратился к судейскому корпусу Второй лиги

18:14, 21 мая 2024, ПАИ

Главный тренер великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия» Сергей Осадчук на послематчевой пресс-конференции попросил судейский комитет рассмотреть два эпизода, которые произошли в конце домашнего для великолучан матча против «Твери», завершившегося победой гостей со счётом 1:0.

«Хотел бы обратиться к тем, кто просматривает игры, по двум эпизодам. Мы проводим быструю атаку, идёт передача, после которой мяч попадает человеку в лицо. Он падает. Насколько я знаю, по правилам контакта игрока с игроком не было, поэтому арбитр не имеет права останавливать игру. Дай доиграть эпизод и потом останавливай», – отметил Сергей Осадчук.

Этот момент произошёл на 89-й минуте встречи при счёте 0:1 в пользу «Твери». Великолукский игрок принял мяч на грудь возле границы штрафной площади и попытался нанести дальний удар по воротам. Снаряд попал в голову футболисту «Твери» Михаилу Иванькову, после чего тот упал. Великолукские футболисты продолжили владеть мячом, однако главный арбитр встречи Сергей Осипов решил остановить матч, чтобы врач оказал срочную помощь пострадавшему игроку. После оказанной помощи Иваньков сразу же вернулся в игру.

Видео: Футбольная национальная лига

«И ещё я бы хотел, чтобы органы тщательно посмотрели последний эпизод. Шабалину три секунды снимают майку, в его зону идёт передача. Может быть, это на эмоциях, но я надеюсь, что те, кто за это отвечает, посмотрят эти эпизоды», – добавил тренер великолукской команды.

Момент случился на пятой компенсированной минуте. Во время навесной передачи в штрафную соперника её адресат из стана команды «Луки-Энергия» упал на штрафной площади соперника. После игрок начал апеллировать к тому, что защитник «Твери» повалил его на землю, за что должен быть назначен пенальти. Главный судья не посчитал контакт достаточным для назначения пенальти.

Видео: Футбольная национальная лига

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».