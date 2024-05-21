Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковский музей приглашает поделиться семейными историями

Псковский музей приглашает поделиться семейными историями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения. В рамках «Ночи музеев», 18 мая, Минкультуры РФ был дан старт акции «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

Фото: Псковский музей-заповедник

В каждом доме хранятся настоящие артефакты: дедушкины студенческие письма, любимая брошка сестры, папина гитара. Именно эти реликвии, их история – часть общей культуры.

В Год семьи псковичам предлагают рассказать о них всей стране. «Сфотографируйте вашу семейную реликвию, напишите небольшую историю, связанную с ней, отправьте фото и описание на почту любимого музея. Если ваш любимый музей Псковский, то мы рады будем увидеть истории на почте press@pskovmuseum.ru с пометкой «Из поколения в поколение. Семейные реликвии», – предложили псковичам.

Самые интересные истории под хештегом #СемейныеРеликвии будут опубликованы в соцсетях музея и на сайте. Лучшие – разместят на ресурсах Минкульта. Акция продлится до 12 июня.

В День семьи, любви и верности на сайте Культура.РФ откроется виртуальная галерея семейных реликвий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 мая 2024

Псковский музей приглашает поделиться семейными историями
21 мая 2024

Реконструкцию набережной реки Ловати в Великих Луках обсудили на заседании комитета Совета Федерации по соцполитике
21 мая 2024

На органный концерт «Голоса весны» приглашают псковичей
20 мая 2024

Более 1200 человек посетили «Ночь музеев – 2024» в Псковском музее-заповеднике
20 мая 2024

Перспективы строительства нового зала БКЗ в Пскове и создания лаборатории обсудили в Совете Федерации
20 мая 2024

Санитарные дни на некоторых объектах Псковского музея переносятся
20 мая 2024

Выставка петербургской художницы открылась в Пскове
20 мая 2024

В Пскове продолжается консервация хлебопекарни XIV века. Фото

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...