Псковский музей приглашает поделиться семейными историями

16:58, 21 мая 2024, ПАИ

Псковский музей приглашает поделиться семейными историями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения. В рамках «Ночи музеев», 18 мая, Минкультуры РФ был дан старт акции «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

В каждом доме хранятся настоящие артефакты: дедушкины студенческие письма, любимая брошка сестры, папина гитара. Именно эти реликвии, их история – часть общей культуры.

В Год семьи псковичам предлагают рассказать о них всей стране. «Сфотографируйте вашу семейную реликвию, напишите небольшую историю, связанную с ней, отправьте фото и описание на почту любимого музея. Если ваш любимый музей Псковский, то мы рады будем увидеть истории на почте press@pskovmuseum.ru с пометкой «Из поколения в поколение. Семейные реликвии», – предложили псковичам.

Самые интересные истории под хештегом #СемейныеРеликвии будут опубликованы в соцсетях музея и на сайте. Лучшие – разместят на ресурсах Минкульта. Акция продлится до 12 июня.



В День семьи, любви и верности на сайте Культура.РФ откроется виртуальная галерея семейных реликвий.