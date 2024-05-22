Одну из основных причин детского травматизма на дорогах назвал врач Евгений Васильев

09:31, 22 мая 2024, ПАИ

Одна из основных причин детского травматизма на дорогах – гаджеты. Об этом заявил исполняющий обязанности главного врача Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Чаще всего виной всему наши гаджеты. Это самое главное зло, потому что на них отвлекаются все. Дети становятся на пешеходном переходе, как на портале безопасности, с мыслями о том, что его должен заметить водитель. А водитель, в свою очередь, отвечает на сообщение, пока едет за рулём. Так и получается», – отметил Евгений Васильев.

Кроме того, ещё одна причина травматизма – езда детей на электросамокатах, уточнил и. о. главного врача. «Дети просто вылетают на них на дорогу. Из них почти никто не останавливается и не смотрит по сторонам», – заключил он.