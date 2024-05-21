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Спортсмены Псковской области стали призёрами фестиваля конного спорта под Петербургом

Спортсмены Псковской области, воспитанники конноспортивного клуба «Родина», стали призёрами фестиваля равных возможностей «Завтра лето!», который прошёл в Ленинградской области с 15 по 17 мая. Об этом ПАИ сообщили в конноспортивном клубе «Родина».

Спортсмены Псковской области стали призёрами фестиваля конного спорта под Петербургом. Фото: КСК «Родина»

Фестиваль собрал около 1000 участников, из которых 60 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Великого Новгорода, Рязани, Пскова, Казани, Калининграда, Самары, Челябинска и Ростова-на-Дону.

Спортсмены соревновались за награды по программам «Выездка» и «Рабочая тропа».

Константин Янузе-Бирюков и Вадим Навражных взяли золото по программе «Рабочая тропа», Ангелина Львова отметилась серебром, а бронза на счету Дарьи Русяевой. Также бронзу в «Выездке» и серебро в «Рабочей тропе» завоевала Любовь Дмитрачкова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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