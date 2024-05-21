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Общество

Москитные сетки и магниты в игрушках: почему травмируются дети

О травматизме детей рассказал исполняющий обязанности главного врача Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 21 мая.

Одна из значимых причин этой проблемы – москитные сетки, на которые облокачиваются дети. «Я никак не могу понять, почему до сих пор на окнах москитные сетки не обладают степенью прочности, способной выдержать 15 килограммов? Почему их нельзя сделать? Ребёнок, облокотившись на москитную сетку, падает. Это происходит в каждом городе постоянно каждое лето», – сказал Евгений Васильев и добавил, что производителей можно обязать делать сетки особо прочными, металлизированными.

Кроме того, частая причина детских травм – маленькие магнитики в детских игрушках. «Ребёнок проглатывает эти магнитики, а затем случается перитонит», – заключил и. о. главного врача.

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