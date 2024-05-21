Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

20 тонн сухого молока не пропустили через границу в Псковской области

20 тонн сухого цельного молока из Белоруссии не пропустили на границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки документов сотрудники ведомства установили несоответствие информации, заявленной в ветеринарном сертификате и удостоверении, номерам партий, указанным на маркировочной этикетке товара.

Ввоз сухого молока запретили. Оформили акт о возврате груза в Белоруссию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 мая 2024

Новое дело о получении взятки возбудили в отношении Александра Грацкого
21 мая 2024

Псковская команда на выставке «Россия» поделилась опытом реализации инвестиционных проектов
21 мая 2024

Профсоюзная молодёжь поддержала акцию «Ночь в музее»
21 мая 2024

В Совете Федерации работает выставка, посвящённая Псковской области
21 мая 2024

Игрушку из «Коробки храбрости» будут получать дети после операции в областной больнице
21 мая 2024

Проект комплексного развития сельских территорий Псковской области обсудили в Совете Федерации
21 мая 2024

Игорь Дитрих: В рамках Дней Псковской области в Совете Федерации у региона есть возможность обозначить самые острые проблемы
21 мая 2024

Основные задачи на новой должности обозначил Евгений Васильев

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...