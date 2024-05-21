20 тонн сухого молока не пропустили через границу в Псковской области
20 тонн сухого цельного молока из Белоруссии не пропустили на границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В ходе проверки документов сотрудники ведомства установили несоответствие информации, заявленной в ветеринарном сертификате и удостоверении, номерам партий, указанным на маркировочной этикетке товара.
Ввоз сухого молока запретили. Оформили акт о возврате груза в Белоруссию.
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