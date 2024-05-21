20 тонн сухого молока не пропустили через границу в Псковской области

18:01, 21 мая 2024, ПАИ

20 тонн сухого цельного молока из Белоруссии не пропустили на границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки документов сотрудники ведомства установили несоответствие информации, заявленной в ветеринарном сертификате и удостоверении, номерам партий, указанным на маркировочной этикетке товара.

Ввоз сухого молока запретили. Оформили акт о возврате груза в Белоруссию.