В Псковской детской областной больнице модернизируют операционные

17:51, 21 мая 2024, ПАИ

В Псковской детской областной клинической больнице будет модернизировано оборудование в ряде отделений и операционных. Об этом рассказал исполняющий обязанности главного врача Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 21 мая.

Модернизацию ожидает оборудование в реанимационном отделении. Кроме того, новую систему установят в травматологической операционной: там появится новая ортоскопическая стойка, рассказал Евгений Васильев.

Новая лазерная установка будет установлена в челюстно-лицевой, ЛОР-операционной. «Над ней тоже работаем. Думаю, что это первое, что у нас получится. У нас будут делаться операции такого же уровня сложности, как в научно-исследовательских институтах», – поделился и.о. главного врача.

Также из существующих задач – создание в больнице интерактивного приемного отделения, использование сенсорных мониторов и планшетов, а также работа над привлечением новых кадров, заключил Евгений Васильев.