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Молодёжь Псковской области приглашают стать участниками арт-кластера «Таврида.АРТ»

Жителей Псковской области приглашают стать участниками арт-кластера «Таврида.АРТ». Об этом ПАИ сообщили в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Молодёжь Псковской области приглашают стать участниками арт-кластера «Таврида.АРТ». Фото здесь и далее: организаторы

«Таврида.АРТ» – это платформа возможностей для молодых деятелей творческих индустрий, культуры и искусства. Участниками могут стать молодые люди от 18 до 35 лет.

Академия творческих индустрий «Меганом» приглашает желающих стать координаторами. На площадке академии координаторы пройдут практику, станут полноценными соорганизаторами и попадут в кадровый резерв. Сейчас открыт набор на второй поток координаторов, который пройдёт с 20 июня по 26 июля. Подать заявку на него можно до 26 мая включительно по ссылке.

Также на фестивале «Таврите.АРТ» уже в шестой раз состоится фестиваль молодого многонационального искусства. 2024 году центральной темой фестиваля стало культурное многообразие народов, проживающих в регионах России. Мероприятие пройдёт с 26 по 28 июля в Крыму, в бухте Капсель.

Так, хедлайнерами станут группы «Три дня дождя», OTYKEN, The Hatters, Меджикул, 5УТРА, NLO. Также на фестивале выступят Оркестр «Кампанелла каменной звезды» и Гарик Сукачев, MIA BOYKA, MIRAVI, ОМ, NЮ, Mary Gu, Akmal', Женя Трофимов х Комната культуры и ST.

Кроме того, во время проведения «Таврида.АРТ» актер Стас Ярушин вместе со своей командой снимет три выпуска музыкального подкаста «МузLoft».

Заявки на участие в фестивале принимаются до 20 июня. Подробности здесь.

Кроме того, до 23 июля любой желающий сможет пройти специальный кастинг. Кастинги «Таврида.АРТ» – это возможность для молодых российских деятелей культуры и творческих индустрий заявить о себе и попасть в популярные шоу и проекты, выступить на крупных площадках, стать соорганизатором самых ярких федеральных проектов в сфере молодого искусства.

Особенно это может быть интересным авторам-исполнителям разных жанров из любых регионов России со своим авторским материалом. Победители кастинга смогут отправиться в качестве артистов на фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» и выступить в шоу-форматах на его сцене.

«Таврида.АРТ» – это также образовательные курсы, которые уже стартовали 17 апреля и продлятся до 19 августа.

Напомним, «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодёжь России» нацпроекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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