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Общество

Наталья Фёдорова: В нашем районе появилась мощная и созидательная сила – ТОС

Активистов ТОС Псковского района с Днём территориального общественного самоуправления поздравила глава муниципалитета Наталья Фёдорова. Об этом глава она сообщила в своих соцсетях.

«За последние годы благодаря вашему неравнодушию, любви к своей малой родине, целеустремлённости в нашем районе появилась мощная созидательная сила – ТОС. Общественных объединений граждан на сегодняшний 43, но эта цифра только растёт. Вы стали надёжными партнёрами и соратниками муниципальной власти в решении вопросов местного значения – самых близких к народу и самых значимых для людей. Наша совместная работа даёт позитивные результаты», – сказала она.

Она также отметила, что администрация района поддерживает и будет продолжать поддерживать инициативы ТОС, направленные на улучшение качества жизни жителей района.

«Собственно, сами жители, создающие ТОС, и являются локомотивами позитивных перемен, творцами реальных дел, направленных на общее благо. В этот праздничный день благодарю вас за вашу энергию и стремление сделать мир вокруг себя как можно лучше. Желаю успешной реализации проектов и новых горизонтов, исполнения намеченных планов, настойчивости в решении поставленных задач, благополучия, счастья, мирного неба», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

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